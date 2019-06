Koningspaar vliegt op laatste dag Iers staatsbezoek naar Cork

Big Little Lies 2: Gelukkig geen nieuw raadsel

13 juni De tweede reeks van Big Little Lies heeft een hoop waar te maken. De verrassingshit uit 2017, gebaseerd op het gelijknamige boek van Liane Moriarty, was een nagenoeg perfecte miniserie over welgestelde powervrouwen die zich kunnen verliezen in het overklassen van de ander tot ze zich gedwongen zien samen het hoofd te bieden aan de machtige mannenwereld. Het oversteeg het centrale mysterie (wie legt het loodje in de finale?), bevatte de misschien wel mooiste rol van Nicole Kidman uit haar carrière én vertelde een mooi afgerond verhaal.