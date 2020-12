Koninklijke familie deelt kerstkaart met gezinsfoto

Op het kiekje poseert het koningspaar met hun drie dochters op het balkon van Paleis Huis ten Bosch. ,,Een gezegende kerst en een gezond en voorspoedig 2021. Met onze allerbeste wensen", staat erbij geschreven. De familie deelde de gelukswensen behalve in het Nederlands ook in het Engels, Spaans, Fries en Papiaments.

De foto is op 27 april gemaakt door Patrick van Katwijk. Vanwege de coronacrisis kon de viering van Koningsdag in Maastricht niet doorgaan en werd het een thuisviering. Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane zongen destijds het Wilhelmus op het bordes, waarna deze foto is gemaakt.