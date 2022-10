Koninklijke familie viert Koningsdag volgend jaar in Rotterdam

Dat heeft burgemeester Ahmed Aboutaleb zojuist aangekondigd. ,,De koning is volgend jaar tien jaar koning, en dat viert hij in 010. Dat is wel erg leuk”, zei Aboutaleb nadat hij het nieuws tijdens een ondernemersontbijt in Rotterdam-Zuid bekend had gemaakt. ,,Ik werk er al een tijdje aan, het is geen verrassing voor me. We kregen een tijd geleden vanuit het paleis de vraag of we dat zouden willen, of we dat interessant vonden. En daar hebben we onmiddellijk ja op gezegd. Alleen mochten we er volgens protocol niet eerder over praten.”

Aboutaleb had op de achtergrond al eens laten weten dat hij Koningsdag graag een keer in Rotterdam zou organiseren. ,,Ik heb vier, vijf jaar geleden een keer m’n vinger opgestoken. Zo gaat dat dan. Ik heb het altijd leuk gevonden om het een keer hier te hebben. We hebben een heel basaal idee over een thema, maar dat moeten we echt nog uitdokteren. Dat gaat allemaal samen met mensen van het Hof en de Rijksvoorlichtingsdienst.‘’

Aboutaleb beloofde er een onvergetelijke dag van te maken. ,,Voor de koning, voor zijn familie, voor de Rotterdammers en voor alle Nederlanders. Zet Koningsdag alvast in uw agenda, want u bent van harte uitgenodigd in Rotterdam.’’

Tekst gaat verder na de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Songfestival

Inmiddels heeft Rotterdam wel ervaring met grote evenementen. In 2021 was de havenstad gaststad van het Eurovisie Songfestival. Iets wat goed van pas komt bij de organisatie van Koningsdag. ,,Het team dat het songfestival organiseerde, gaat dit ook organiseren, samen met het Koninklijk Huis’’, vertelde Aboutaleb vanochtend tijdens het ondernemersontbijt in de havenstad. ,,Het is een eer voor Rotterdam en alle Rotterdammers. Een bijzondere aangelegenheid, vinden we zelf. Ik kan nog niet veel vertellen over hoe en waar, maar het wordt een mooie 27 april.’’

Ook cultuurwethouder Said Kasmi is verheugd met het nieuws. ,Mooi en symbolisch dat de Koning voor de viering van 10 jaar Koningschap kiest voor een feest in 010. We gaan er samen met de stad een onvergetelijk feest van maken voor de Koninklijke familie, de Rotterdammers en iedereen die deze dag met ons mee wil vieren.’’

De gemeente Rotterdam meldt dat Rotterdammers ideeën voor Koningsdag kunnen delen via koningsdaginrotterdam.nl en dat samen met de stad een programma wordt ontwikkeld.

De laatste keer dat koningsdag (destijds nog Koninginnedag) werd gevierd in Rotterdam was in 1992. Toenmalig burgemeester Bram Peper ontving de Koningin in Overschie. Een piepjonge Wibi Soerjadi mocht hier een stuk voordragen op de vleugel aan de koningin, waarna het gezelschap naar de Afrikaanderwijk, aan de andere kant van de stad werd gebracht. De feestelijke dag werd afgesloten op de Coolsingel.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van de podcast van Oranje. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: