Koninklijke knieval is een trendbreuk met Willem-Alexanders voorgangers

Excuses voor de eeuwigheid waren het, de berouwvolle woorden van koning Willem-Alexander, tot ons gesproken vanuit de DNA-salon van paleis Huis ten Bosch.



Ze tonen aan hoezeer hij, koningin Máxima naast hem en hun adviseurs in de coulissen in hun maag zitten met het publieke gemor over de koninklijke herfstvakantie. Hoe zij een groot gebaar nodig achtten, om dat zorgvuldige geboetseerde imago van het koningspaar niet nog verder te laten kantelen.



Maar de koninklijke knieval is vooral ook een trendbreuk met Willem-Alexanders voorgangers en maakt van hem een menselijke koning, die in een toespraak op YouTube praat over zijn eigen feilbaarheid. Kwetsbaar, gewoontjes bijna.