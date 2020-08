Koninklijke onderscheiding voor Anniko van Santen

,,Mede onder haar leiding is Opsporing Verzocht uitgegroeid tot een onmisbare schakel in rechercheonderzoeken en levert het een grote bijdrage aan het oplossen van misdrijven. Daarnaast richt Van Santen zich ook op de belangen van slachtoffers en nabestaanden en kan daarmee gesproken worden van persoonlijke bijzondere verdiensten”, aldus Broertjes.



Anniko is al sinds 2005 het gezicht van Opsporing Gezocht, waar wekelijks meer dan een miljoen mensen naar kijken. Sinds 2014 is ze ook verantwoordelijk voor de eindredactie. Op haar initiatief is sinds 2019 ook het onlineplatform van Slachtofferhulp Nederland nauw verbonden aan het programma.