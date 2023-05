Kopen zonder kijken-makelaar staat voor onmogelijke opdracht en zorgt voor tranendal: ‘We hebben gewoon een muur!’

Tv-makelaar Alex van Keulen heeft maandagavond één van de moeilijkste verkoopgesprekken uit zijn carrière moeten voeren. In het RTL4-programma Kopen Zonder Kijken leek een huis zoeken voor het jonge stel Santosh en Vanity onmogelijk. Of toch niet?

Weinig mensen zullen het herkennen: een zogenoemde speciale kamer, die dient als slaapkamer voor de ouders, kleuter én baby, en ook nog eens wordt gebruikt als washok. Maar professioneel danser Santosh (29) en verzekeringsmaatschappijmedewerker Vanity (31) hebben er één. Zij wonen samen met hun kindjes in een appartement in Zoetermeer van 50 m2. De zoekopdracht is dan ook simpel: een eensgezinswoning, met drie slaapkamers en een tuin. Als het maar niet een appartement is.

Tv-makelaar Alex van Keulen bestempelt de zoekopdracht, met een budget van 355.000 euro, ‘zo goed als onmogelijk’. Het onvermijdelijke concessiegesprek volgt. Vanity barst in tranen uit als Alex haar vertelt dat ‘een eengezinswoning buiten bereik is geraakt’. ,,Zelfs de ex-huurwoningen, die normaal gesproken kaal worden opgeleverd, gaan boven jullie budget weg. Het zal een appartement worden, of een maisonnette.’’

Het onmogelijke wordt toch realiteit als er een tussenwoning wordt gevonden in Benthuizen, met een koopsom van 285.000 euro. De halve Randstad reageert, maar Alex wint. Ondertussen voegen Santosh en Vanity 20K toe aan het bouwbudget.

Platgeknuffeld

Er volgen opnieuw tranen, maar nu van vreugde, als het stel voor hun nieuwe huis staat. Presentator Martijn Krabbé wordt platgeknuffeld. ,,We hebben een hal! We hebben een kapstok! We hebben gewoon een muur!’’

Een kleine tegenvaller volgt als er asbest wordt aangetroffen. Kosten: 5000 euro. Toch lukt het bouwdeskundige Bob Sikkes een tovertruc toe te passen, waardoor de badkamer wordt vergroot en het gezin een nieuwe, strakke keuken krijgt. ,,Het is supermooi. Het is echt ziek’’, roept Santosh uit bij het zien van het eindresultaat. Er wordt een vreugdedansje gedaan. Ook Martijn wordt daar, ondanks protest - ‘Ik word geslagen door mijn kinderen. Zo van: niet dansen, papa’ - bij getrokken.

Kopen Zonder Kijken, dat zes seizoenen kent, is al jaren een kijkcijferhit. In deze reeks komen meer stellen met een relatief klein budget voorbij.

Volledig scherm Kopen zonder Kijken © RTL

