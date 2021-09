Kopen zonder kijken-publiek lyrisch over ‘blij ei-koppel’: ‘Verademing na al die jankende stellen’

Het verhaal van de twee, die samen een zoontje hebben: doordat ze al jarenlang in een sloopwoning in Utrecht wonen, wordt de situatie penibel. Het huis is klein, oud en zit vol gevaren. De stopcontacten zijn niet te gebruiken en de oude kachel is afgezet met een traphekje. Daan en Caglayan zijn al jarenlang op zoek naar een nieuwe plek, maar met hun budget van 325.000 euro staan ze in de Randstad voor dichte deuren.

Makelaar Alex van Keulen ziet de ernst van de situatie en belooft zo snel mogelijk een huis te vinden. Nadat er wat concessies zijn gedaan, zoals rond de grootte van de tuin, schiet hij na maanden raak in Amersfoort. Net op tijd, want Caglayan is inmiddels weer zwanger. Bouwdeskundige Bob Sikkes heeft nauwelijks budget om zijn tovertrucjes toe te passen, maar ziet dat de tijd dringt.

Als de twee ontdekken dat ze in een keurige woonwijk in hun geliefde Amersfoort terechtkomen, kunnen ze hun lol niet op. Wel twintig keer herhalen ze hoe blij ze zijn. ,,Een grote woonkamer, een hoekhuis, een grote tuin. Wat zijn we superblij!’’ roept Daan uit. Zelfs de aanblik van het simpele toilet in de hal is ‘helemaal prima’.

Volledig scherm © RTL

Caglayan kan haar tranen niet bedwingen. ,,Ik kan als ik wil zo de keuken in lopen. En geen schimmel in de badkamer, een toilet boven. O, wat fijn!’’ Als Bob toch nog wat bouwbudget weet los te peuteren, worden de keuken en badkamer aangepakt en een extra slaapkamer gecreëerd. Caglayan is meer dan dankbaar.

,,Dank jullie wel! We dachten aan een likje verf, dat het zo is geworden, is echt heel gaaf. We telden de dagen af dat we hierheen zouden gaan, dat we er nu écht zijn, is fantastisch.’’ Volgens haar is ook haar peuter enthousiast over de verhuizing. ,,Als we vragen of hij blij is, dan antwoordt hij: ‘Ei, ei, ei’, dus hij krijgt het gelijk mee.’’

Volledig scherm © RTL

Award

Op Twitter laat het publiek van het programma, dat wordt gepresenteerd door Martijn Krabbé, massaal van zich horen. Iedereen is het erover eens: Daan en Caglayan verdienen een award voor hun positiviteit. ‘Elke week zulke mensen aub’, klinkt het bijvoorbeeld.

Kopen zonder kijken is bezig aan het vierde seizoen. Het trekt elke week rond een miljoen kijkers. Met 967.000 kijkers staat het op de zesde plaats in de lijst met de best bekeken programma’s van gisteren.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: