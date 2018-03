Kort geding zus van Gordon van de baan

Een woordvoerder van Uitgeverij Overamstel doet inhoudelijk geen uitspraken over de aanpassingen. Wel laat hij aan BuzzE weten: ,,Wij hebben uiteraard kennisgenomen van het feit dat mevrouw Heuckeroth moeite had met enkele passages in het boek van Gordon, hebben dat serieus genomen en zijn daarover in contact gegaan met de advocaat van mevrouw Heuckeroth. Verder kunnen we er helaas geen uitspraken over doen.''

Aan Shownieuws zegt Lydia dat de omstreden passage wordt aangepast. In de derde druk verschijnt volgens haar ook niet langer een familiefoto van het gezin. Die foto had Gordon zonder toestemming van zijn familie gebruikt.

Misbruik

Lydia dreigde eerder met een kort geding omdat het boek Gordon: biografie van een entertainer volgens haar onwaarheden bevat. Gordon schrijft onder meer dat hij in zijn jeugd is misbruikt en dat hij vermoedt dat zijn broer en zussen ook het slachtoffer van dat misbruik waren. Naast Lydia ontkent ook haar broer Johny dat met klem. ,,Waar dit vandaan komt? Ik heb geen idee. Hij zit in zijn eigen bubbel, heeft zijn eigen waarheid'', aldus Johny gisteren tegen het AD.