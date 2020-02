Kou hangt in de lucht tijdens laatste ontmoeting Henk en Chantal (Married at First Sight)

Henk en Chantal, het meest opvallende koppel van Married at First Sight , is officieel gescheiden. In de finale-aflevering van de goed bekeken trouwshow op RTL 4 was gisteren te zien hoe de spanning in de lucht hing. Henk vroeg dan ook ‘liever gisteren dan vandaag’ de scheiding aan.

Chantal sprak haar echtgenoot na aankomst in Nederland niet meer. Die wens had ze wel, maar ze kreeg daar ‘geen reactie op terug’. De Brabantse trucker Henk nam bewust voor de laatste opnames - het eindgesprek met presentator Carlo Boszhard en twee liefdesexperts - afstand van zijn match. ,,Ik zit eigenlijk wel goed zo’', zei hij, terwijl hij plaatsnam op het puntje van de bank.

Voor Henk is boosheid een groot woord, maar hij had zeker ‘gedachtes’ bij zijn korte huwelijk. ,,Ik voel me genaaid. Chantal is niet eerlijk. Ze heeft het nooit eerlijk een kans gegeven. Had dan ‘nee’ gezegd!’'

Daarmee doelde de kandidaat op de twijfels die Chantal direct al bij het experiment had gehad. Volgens haar viel dat wel mee. Over het moment dat ze Henk voor het eerst zag: ,,Ik dacht: wat een leuke kop.’’ Maar het feit dat Henk ‘niet hoffelijk’ was geweest, deed bij haar al snel de das om. ,,Hij vindt dat prinsessengedrag. Als hij één keer de deur opendoet, dan zou ik het toch hebben gezien. Dan kan ik het de tweede keer zelf doen. Ik trek dat niet!’'

Strafkamp

In Henks afsluitende woorden, die hij opschreef in een brief, was hij korter van stof dan zijn aanstaande ex. Waar Chantal sprak van zachtaardigheid, kon Henk geen lieve tekst vinden. ,,Wat als een sprookje begon, ging als een nachtkaars uit. Ik ga er weinig woorden aan vuil maken, want wanneer jij het woord ‘strafkamp’ gebruikt voor onze huwelijksreis, rest mij niets anders dan jou het beste te wensen. Het was een avontuur waar ik geen spijt van heb. Mede dankzij het fijne team dat ons ondersteund heeft. Mijn beslissing is dat ik, liever gisteren dan vandaag, van je wil scheiden.’'

Ondanks dat ze haar huwelijk zag stranden, gelooft de Haagse Chantal nog in de liefde. Ze hoopt haar prins op het witte paard snel tegen te komen. Henk werd, een aantal weken na zijn huwelijksreis naar Turkije, verliefd op een vrouw die toevallig ook op zijn televisiehuwelijk was. ,,Ik voel nu wat ik had moeten voelen.’'

Married at First Sight leverde dit seizoen twee succeskoppels af. José en Ferry en Thierry en Sanne hielden hun trouwring om. Robin en Kimberly, Chantal en Ingeborg en Jeroen en Antoine vroegen de scheiding aan.

