Kourtney Kardashian en Travis Barker nu ‘echt’ getrouwd

MAFS-Kim naar Tenerife verhuisd na geklapt huwelijk: ‘Lekker aan het daten’

Married at first sight-deelneemster Kim heeft na haar geklapte huwelijk met Antoine haar biezen gepakt naar Tenerife. Ze is daar een excursiekantoor gestart en, zo verklapt ze, volop aan het daten. ,,Dus mannen... als jullie naar Tenerife willen komen, mag je me altijd eventjes een berichtje sturen”, zegt ze vandaag in een video van RTL.

13 mei