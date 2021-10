Kourtney Kardashian te midden van honderden rode rozen en kaarsen ten huwelijk gevraagd

Travis Barker stapt 13 jaar na ongeluk weer in vliegtuig

16 augustus Travis Barker heeft zijn grootste angst overwonnen. De Blink-182-drummer durfde het aan om voor het eerst in 13 jaar weer te reizen per vliegtuig. Samen met zijn vriendin Kourtney Kardashian, haar moeder Kris Jenner en diens geliefde Corey Gamble stapte hij aan boord van het privévliegtuig van Kylie Jenner, om naar Cabo San Lucas in Mexico te vliegen.