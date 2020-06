KOZP-activist Afriyie doet aangifte na doodsbedreiging gezin, politie neemt zaak ‘zeer serieus’

,,We hebben contact gehad met Jerry Afriyie over de dreigbrief die hij heeft ontvangen. Zijn aangifte wordt opgenomen en uiteraard gaan wij onderzoeken van wie deze brief afkomstig is. Als politie nemen wij deze zaak zeer serieus’’, meldt de politie Amsterdam zojuist op Twitter.

Afriyie deelde de dreigbrief vanmiddag op hetzelfde sociale medium. ,,We gaan de volgende fase in. Mijn gezin wordt bedreigd, omdat ik samen met anderen tegen racisme strijd. Er zijn gemeenten die pas over 10 jaar zwarte piet-racisme willen gaan aanpakken. Dit betekent dat racisten tot 10 jaar de kans krijgen om hun plan uit te voeren. Let it sink in!’’schreef de dichter en activist boven een foto van de brief.