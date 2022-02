KPN haalt digitaal NPO-cultuurkanaal uit basispakket

TMZ: vrouw klaagt Snoop Dogg aan om vermeende aanranding

Snoop Dogg is aangeklaagd door een vrouw die beweert dat de rapper haar in 2013 zou hebben opgedrongen om hem oraal te bevredigen. Volgens advocaten van de Amerikaan is de zaak echter alleen maar ingediend om even makkelijk een flinke schadevergoeding te kunnen scoren terwijl Snoop bezig is met zijn Super Bowl-optreden, meldt entertainmentwebsite TMZ. De 50-jarige ontkent het verhaal en noemt de aanklager bovendien een ‘golddigger’.

10 februari