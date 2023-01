Kraantje Pappie gaat Vrienden van Amstel Live presenteren

Deelneem­ster uit ‘Echte meisjes in de jungle’ gezet na vechtpar­tij: ‘Geweld wordt niet getole­reerd’

Echte meisjes in de jungle-deelneemster Louisa Janssen is uit het programma gezet nadat ze medekandidate Esmee Ipema aanviel. Esmee, die gewond raakte, keert ook niet terug in de show. Ze heeft ‘erg veel pijn’ en haar arm zit in een mitella.

