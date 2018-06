Krankzinnig schema koningspaar op feestend Curaçao (maar kort nachtje brengen ze door in alle luxe)

En nadat ze maandag een volle dag hebben meegevierd met de plaatselijke bevolking, van zeven uur ’s morgens tot het begin van de avond, vliegen ze direct weg. Eén - kort – nachtje brengt het paar dus slechts door op Curaçao, maar dat doen ze wel op één van de meest paradijselijke plekken in hun koninkrijk. Waar de toenmalige koningin Beatrix bij haar bezoeken aan Curaçao steevast koos voor het Avila Beach Hotel in Willemstad, wijken haar opvolger en diens echtgenote hoogstwaarschijnlijk uit naar een afgelegen plek: het Santa Barbara Beach & Golf Resort in het uiterste oosten van het eiland. Hier verbleven Willem-Alexander en Máxima toen ze in 2013 – net na de inhuldiging in Amsterdam - een kennismakingsbezoek brachten aan Caribisch Nederland. En ook vorig jaar, toen de koning op doorreis was naar het door orkaangeweld getroffen Sint-Maarten, liet hij zijn hofhouding de Royal Suite op het resort boeken. En het heeft er alle schijn van dat het paar er ook nu weer terugkeert nabij het Spaanse Water, zo verneemt onze ploeg op het eiland die op zoek ging naar het geheim achter de populariteit van de Oranjes op Curaçao (zie video).

Papiaments

Ze kreeg een exclusief kijkje in de suite van 130 vierkante meter, die tot de eerste koninklijke overnachtingen nog presidential suite werd genoemd. De woonkamer biedt het paar comfortabele banken en fauteuils, een in de houten muur weggewerkte flatscreen met ook Nederlandse zenders, een verhoogd plafond en een riant bureau, waar het staatshoofd desgewenst wetten van zijn handtekening kan voorzien.



In de master bedroom liggen twee donkerbruine rolkussens op het bed, met twee prachtige woorden in het Papiaments; drumi (slapen) en dushi (zoet). Daarnaast zijn ook de badkamer en de keuken majesteitelijk afgewerkt. De twee flinke balkons bieden onder meer uitzicht op de Caribische Zee en de eerste hole van de Old Quarry Golf Course (par 4).



Mochten Willem-Alexander en Máxima besluiten om morgenavond op het resort te dineren, dan kan dat in één van de vijf restaurants op het terrein.



Zelf ook een keer koninklijk overnachten op Curaçao? Komend weekeinde is de Royal Suite volgens de site van het resort nog beschikbaar én in de aanbieding, voor iets minder dan 1000 Amerikaanse dollar per nacht (850 euro).