Kranten vinden comeback Britney helemaal niks, maar lied staat op 1 in 40 landen

luisterenBritney Spears en Elton John hebben binnen een dag een enorme hit te pakken met hun nummer Hold me closer , Spears’ eerste nieuwe muziek sinds het einde van het verstikkende curatorschap van haar vader. De single staat in 40 landen op 1 in de downloadlijst van iTunes, maar recensenten vinden het drie keer niks.

Dertien jaar lang had Britneys vader Jamie de volledige controle over zijn dochter. Ze mocht nergens naartoe zonder toestemming en leefde van een budget waarvan hij de hoogte bepaalde. Eind vorig jaar vielen de kettingen af: Britney (40) was eindelijk vrij.

Ze vierde het tot nu toe vooral op Instagram, waar ze de ene naaktfoto na de andere deelde, gewoon omdat ze het kon doen. Ze trouwde met haar grote liefde Sam Ashgari en danste erop los in filmpjes, maar één ding ontbrak nog: nieuwe muziek. Vandaag, zes jaar na haar laatste nieuwe werk, is het zover.

Hold me closer volgt hetzelfde recept als Cold heart, de hit die Elton John (75) vorig jaar scoorde met Dua Lipa en waarvoor meerdere nummers van de zanger aan elkaar werden gemixt. Dit keer gaat het om een combinatie van Tiny dancer, The one en Don’t go breaking my heart. De formule is ook nu een succes - althans, in de hitlijsten. Meerdere recensenten vinden het niet om aan te horen.

Om te beginnen: het doorgaans strenge The Guardian is wel enthousiast. De krant spreekt van een ‘herboren ster’ en roemt Britneys karakteristieke stemgeluid, dat anno 2022 nog even kenmerkend is als altijd. Bovendien hóór je de vrijheid: als Britney ‘yeah’ zingt, klinkt ze écht blij en niet meer als een robot. ‘Ze lijkt iedereen eraan te willen herinneren dat ze in de eerste plaats een zangeres was, voordat ze wereldberoemd werd, voordat er controverse kwam en voordat ze er bijna aan onderdoor ging.’

De andere kranten lijken wel een ander lied te hebben gehoord. ‘Als ik dit zou luisteren zonder te weten wie met Elton zingt en moet raden wie het is, zit Britney niet eens bij de eerste vijf namen’, schrijft Metro UK. De krant hoopt dat volgende singles meer van Britneys ‘identiteit’ bevatten, maar geeft toch drie sterren, eentje minder dan The Guardian.

Wegwerpnummer

Bij The Times en The Telegraph kan er niet meer dan één ster vanaf. ‘Het meest nutteloze popliedje ooit’, kopt die laatste bij een onverbiddelijke recensie. De krant had gehoopt dat de combinatie van twee iconen een soort ‘1+1 = 3’ zou worden, maar noemt het resultaat een ‘wegwerpliedje’.

Door de manier waarop hun stemmen zijn gemixt, herkent ook deze recensent Britney amper. ‘Wat overblijft is een soort hybride persoon: Sir Elton Spears.’ ‘Dit is het muzikale equivalent van in de ijskast zoeken naar kliekjes om op te warmen. Reheat me baby one more time’, verwijst de krant naar Britneys bekende songtekst. The Times grapt met een andere hit: ‘Oops, we dit it again en ruïneerden een lied.’

De plaat is in elk geval niet verpest door een slechte producer; Britney was volgens de makers nauw betrokken bij hoe haar stem zou klinken op het eindresultaat. Spears is er blij mee en John is trots. ,,Ik duim dat dit ervoor zorgt dat ze weer het vertrouwen in zichzelf krijgt om de studio in te gaan en liedjes te maken’’, zegt hij. ,,En zich te realiseren dat ze ontzettend goed is.’’

