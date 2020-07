Kriss Kross Amsterdam komt met nieuwe versie Antonie Kamerlings Toen ik je Zag

Kris Kross Amsterdam heeft opnieuw een klassieker in een nieuw jasje gestoken. Dit keer waagden Yuki, Sander en Jordy zich aan het nummer Toen ik je zag , dat dankzij Antonie Kamerling en de film All Stars een grote hit werd in 1997. Het dj-trio sloeg ervoor de handen ineen met Lil Kleine en Yade Lauren.

Het is geen toeval dat juist dit nummer boven kwam drijven. Op 6 oktober is het precies tien jaar geleden dat Antonie op 44-jarige leeftijd overleed. Daarmee is Mij niet eens gezien, zoals de nieuwe single heet, direct een eerbetoon aan de acteur.

,,We hadden Guus Meeuwis, die het nummer heeft geschreven, om toestemming gevraagd maar we wisten al heel snel dat we Isa Hoes (de weduwe van Antonie, red.) en hun kinderen Merlijn en Vlinder er ook bij wilden betrekken”, zegt Jordy tegen BuzzE. ,,Het is natuurlijk een beladen nummer maar zij waren ook direct enthousiast.”

Cirkel

Toevalligerwijs liep Isa al een tijdje rond met het idee om iets met de muziek van Antonie te doen rond zijn tiende sterfdag. ,,Daarbij dacht ze ook aan Lil Kleine. Toen was de cirkel rond. We hebben er echt iets moois van gemaakt”, vindt Jordy. ,,Het is ook mooi dat we dit zo samen hebben kunnen doen.”

Volgens Sander bestaat er altijd een risico om een oude klassieker als basis voor een nieuw nummer te gebruiken. Maar met de eerdere successen was er bij de heren wel vertrouwen in hun kunnen. ,,We zijn er gewoon mee aan de slag gegaan en dan kan je bepalen of het vet genoeg is. Wij kregen hier een magisch gevoel bij en kregen heel goede respons terug. Dan weet je dat je goed bezig bent.”

Volledig scherm Kriss Kross Amsterdam © Ben Houdijk

Schijnwerpers

Er is nog een bijkomend voordeel, vindt Yuki. Volgens hem komt het oude nummer ook weer opnieuw in de schijnwerpers. ,,Bij de eerdere nummers die we in een nieuw jasje staken hoorden we dat er toch mensen zijn die het origineel nog niet kenden. Dat is vaak een heel nieuwe generatie die we op die manier introduceren aan het origineel.”

De keuze om voor de vocals Lil Kleine en Yade Lauren te vragen was snel gemaakt. Yuki: ,,We wilden eigenlijk al heel lang iets met Kleine. Dat gaat al terug naar de tijd toen we allemaal nog aan het begin van onze carrière stonden. We kwamen hem toen tegen op Ibiza. Hij had net een hit met Drank & Drugs en wij met Sex. Toen ontstond het idee al, maar dit is denk ik het juiste moment.” Sander vult aan: “En hij heeft het ook direct genaild.’’