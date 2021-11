Kristen Stewart moet een Oscar winnen voor haar prachtig breekbare Lady Di-vertolking

Jack Spijkerman liep corona op tijdens Borussia Dortmund - Ajax

Jack Spijkerman is besmet met het coronavirus. Dat liep de radio- en televisiemaker op tijdens de voetbalwedstrijd tussen Borussia Dortmund en Ajax, zei hij maandag in de Veronica Inside Ochtendshow. Hoeveel mensen in totaal zijn besmet tijdens de wedstrijd woensdag, is niet bekend.

