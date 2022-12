Kritiek op 'misleidende beelden' in trailers docu Harry en Meghan

Met videoDe eerste beelden van de Netflixdocumentaire over prins Harry en diens vrouw Meghan leiden in het Verenigd Koninkrijk tot kritiek. Volgens verschillende Britse media worden er in de trailers ‘misleidende’ fragmenten gebruikt om aan te tonen dat het echtpaar werd buitengesloten door de koninklijke familie en werd lastiggevallen door de paparazzi.

In de trailers zijn meerdere archiefbeelden te zien van evenementen die volgens Britse verslaggevers niets met het echtpaar te maken hebben. Ook wordt gesuggereerd dat er in een beeld is geknipt waardoor het lijkt alsof Harry en Meghan verder aan de buitenkant stonden tijdens een koninklijk moment, terwijl ze juist dichtbij koningin Elizabeth zouden hebben gestaan.

Een van de beelden die te zien is, is een foto van een groep fotografen. Harry zegt daarna dat hij er ‘alles aan moest doen om zijn familie te beschermend’, doelend op zijn stap terug binnen het koningshuis waarvoor hij de enorme media-aandacht deels verantwoordelijk houdt. Volgens The Sun is de foto van de fotografen echter genomen tijdens een première van Harry Potter in 2011. Op dat moment hadden Harry en Meghan elkaar nog niet eens ontmoet.

Volledig scherm Harry & Meghan © BrunoPress/DDP

Achtervolging

Ook zit er onder meer een achtervolging in de trailer waarin het lijkt alsof de prins en zijn vrouw net zo worden achtervolgd als prinses Diana. Die beelden zijn volgens onder meer Sky News en Metro van realityster Katie Price. Ook een andere achtervolging zou niets met het stel te maken hebben.

Een foto van de balkonscène tijdens Trooping the Colour in 2019, die te zien is op een moment waarbij Harry het heeft over de hiërarchie binnen de koninklijke familie, is volgens The Telegraph geknipt. Op de foto in de trailer lijkt het alsof prins William en prinses Catherine veel dichterbij de Queen staan, terwijl volgens de krant juist Harry en Meghan dichterbij stonden.

De eerste drie afleveringen van de documentaireserie Harry & Meghan verschijnen donderdag. De laatste drie volgen een week later.

Hou deze site in de gaten voor de nieuwste afleveringen van onze podcast ‘Van Oranje’, een serie over de opmerkelijkste Oranjes uit de rijke geschiedenis van onze koninklijke familie. Beluister deze via onze site, of abonneer je via Spotify of iTunes om geen aflevering te missen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over het Koninklijk Huis: