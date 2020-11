Kritiek op The Crown: Britse politici en royalty-experts eisen meer duidelijkheid van Netflix dat serie fictie is

Hoewel het vierde seizoen opnieuw een grote hit is, groeit tegelijkertijd de kritiek op de Netflix-reeks The Crown . Enkele prominente Britse politici, royaltywatchers en een goede vriendin van prins Charles hebben de krachten gebundeld en eisen dat de streamingdienst aan het begin van elke aflevering duidelijk maakt dat het om fictie gaat. Dat schrijft Daily Mail . ,,Dit kan de toekomst van de monarchie schade toebrengen.”

Onder anderen Lady Glenconner (88), voormalige hofdame van prinses Margaret en een vriendin van prins Charles, Downton Abbey-regisseur Julian Fellowes (71) en voormalig minister van Cultuur Karen Bradley (50) onderschrijven de eis om meer helderheid van Netflix. In het vierde seizoen wordt volgens hen namelijk een loopje genomen met de waarheid. ,,Er moet in een disclaimer duidelijk gemaakt worden dat dit niet de realiteit is. Sommige scènes zijn verdraaid”, klinkt het scherp.

Lady Glenconner, die zelf ook uitgebeeld wordt in de Netflix-hit, noemt sommige scènes ‘flagrante leugens’. Baron Richard Dannatt (69), die een tijdje aan het hoofd van het Britse leger stond, waarschuwt zelfs dat het risico bestaat dat de geschiedenis op deze manier herschreven wordt. ,,Dit kan de toekomst van de monarchie schade toebrengen”, claimt hij. Ook Earl Spencer (56), de broer van prinses Diana, is geen fan van de serie. Hij zei eerder in een interview dat hij zich ongemakkelijk voelde bij het bekijken van de scènes van z’n zus. ,,Ik ben bang dat kijkers zullen vergeten dat dit fictie is”, klonk het bezorgd.

Ook Hugo Vickers (69), royalty-expert en auteur van The Crown Dissected, beklemtoont dat een disclaimer noodzakelijk is. ,,De feiten worden op zo’n manier verdraaid dat deze serie een leugen wordt”, beklemtoont hij. ,,Ik denk dat de makers vergeten dat het om echte mensen gaat van vlees en bloed en niet om verzonnen personages.”

‘Geen affaire’

Het vierde seizoen van The Crown focust onder andere op de relatie tussen prinses Diana en prins Charles en de moeilijke verhouding tussen de Queen en voormalig premier Margaret Thatcher. Kritiek komt onder andere op de scènes waarin verteld wordt dat Charles ook tijdens z'n huwelijk een affaire had met Camilla Parker Bowles. In realiteit hebben de twee tijdens die periode jarenlang geen contact gehad.

Netflix en The Crown-maker Peter Morgan (57) hebben nog niet gereageerd op de eis om een disclaimer toe te voegen. Eerder verdedigde die laatste wel in een interview z'n keuze om fictieve elementen toe te voegen. Al beklemtoonde hij ook dat de rode draad van de serie waargebeurd is. ,,Soms laat je de nauwkeurigheid links liggen, maar de waarheid mag je nooit verdraaien”, klonk het. Netflix maakte eerder dit jaar bekend dat The Crown wereldwijd al door 73 miljoen huishoudens bekeken is. Ook het vierde seizoen is al een hele week talk of the town.

