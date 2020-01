Kritiek van luisteraars op melige toon Wilfred Genee over sidekick

Video Guus Meeuwis: Ik nodigde Kraan gelijk uit om langs te komen op vakantie

8:15 Het is een wat onverwacht duo, Guus Meeuwis (47) en Kraantje Pappie (33), maar ze goten Het is een nacht in een nieuw jasje en staan vanaf vanavond twaalf keer op de Vrienden van Amstel Live. Een gesprek over het begin van een diepe vriendschap. ,,Hij kwam in mijn kleedkamer en ik vroeg ‘m om nooit meer weg te gaan.”