KRO-NCRV komt met nieuwe boerenshow en dit zijn de 12 deelnemers

Akaash

Akaash (28) is een snelle accountmanager die leeft voor targets en een mooie uitdaging niet uit de weg gaat. Ook in zijn vrije tijd als thaibokser verlegt hij dagelijks zijn grenzen. ,,Ik heb totaal geen verstand van het boerenleven.”

Bram

Normaal vliegt Bram (30) als steward over de hele wereld. En thuis geniet hij optimaal van alle gemakken van de grote stad waar hij woont. Even ergens wat eten, een drankje doen met vrienden in een nieuw café. ,,Ik weet dat melk uit de koe komt, maar daar houdt mijn kennis ook wel op.”

Claire

Claire (53) woont normaal op het Noord-Franse platteland waar ze haar eigen huis bouwt. Het is haar droom om ooit helemaal zelfvoorzienend te leven en met haar deelname aan Nieuwe Boeren wil ze inspiratie en ervaring opdoen. ,,Het is me op het lijf geschreven: koken, klussen en samenwerken.’’

Dennis

Meubelmaker, BBQ-master, dierverzorger, oud-havenarbeider, verkoper. De Rotterdamse Dennis (24) is van alle markten thuis. Hij is een snelle leerling met een vlotte babbel en vastbesloten het ver te schoppen in Nieuwe Boeren. ,,Ik wil mezelf en de mensen om me heen bewijzen dat ik veel meer in huis heb dan ze ooit van me hebben gezien.”

Francoise

Stoer, sterk en met een duidelijke mening. Francoise (33) weet wat ze wil en heeft een hekel aan opgeven. En haar lange gelakte nagels mogen best vies worden wat haar betreft. ,,Ik wil laten zien dat een niet doorsnee Nederlandse prima op een boerderij kan leven en van niets iets kan maken.’’

Jethro

Kok Jethro (40) staat het liefst de hele dag in de keuken. Hij kent alle ingrediënten en weet hoe ze smaken. Nu wil hij wel eens weten waar ze vandaan komen. Zijn deelname is geslaagd ‘als ik het einde haal, bij de laatste vier zit.’

Jos

Jos (54) is een boerenzoon voor wie het leven op de boerderij geen geheimen kent. Hij draait zijn hand niet om voor een weiland omploegen of een hek maken. Maar een boerderij run je niet in je eentje... ,,Ik doe mee om de samenwerking en tegelijk de competitie aan te gaan. Zonder internet dus eigen kennis van de natuur. We zullen zien of mijn kennis echt zo goed is als ik denk”.

Nathalie

Nathalie (45) draaide jarenlang rondjes op de schaatsbaan als topsporter en dacht vaak aan haar Friese oma die boerin was. Zijn de genen van haar Beppe doorgegeven? ,,Mijn Beppe heeft vroeger altijd heel hard gewerkt op de boerderij. Ik riep altijd dat ik dat ook wel zou kunnen en dat ik mij prima zou redden als boerin.’’

Romy

Met maar liefst 90.000 volgers weet Romy (23) alles van TikTok. Als ‘professioneel fladderaar’ houdt ze niet van stilzitten en wil ze alles proberen. Het lijkt haar een heerlijk vooruitzicht om even compleet los te komen van alle likes op social media waar ze dagelijks mee bezig is. ,,Ik wil aan andere jonge vrouwen laten zien dat je ook kan leven met een beetje minder.’’

Sabine

In Zweden werkt Sabine (26) op een paardenranch en bestiert daar ook de keuken. Ze heeft een grote liefde voor de natuur en ze ziet niet op tegen hard werken, vies worden en bij dag en dauw opstaan. ,,Meedoen aan Nieuwe Boeren is een once in a lifetime expierence’’

Thijs

Thijs (25) groeide in een gezin met tien kinderen op tussen de Zeeuwse boerderijen en studeert tegenwoordig diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Komt zijn kennis voor de dieren hem in Nieuwe Boeren goed van pas? ,,Ik ben de oudste van 10, dus ik ben wel gewend om voor grote groepen te zorgen en te koken”

Yvonne

Ze is opgegroeid in Amsterdam en woont nu een rijtjeshuis in een drukke wijk, maar Yvonne (58) is een natuurmens. Is Nieuwe Boeren voor haar de droom die nu eindelijk werkelijkheid wordt? ,,Ik zie dit als de kans om mijn droom waar te maken en terug te gaan naar de natuur.’’

Nieuwe Boeren, op vrijdag 1 januari om 21.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1 en vervolgens vanaf donderdag 7 januari wekelijks om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1