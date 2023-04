Kronen en 'gouden' koets uit de kast voor kroning Charles

Met de ‘gouden’ koets, die eigenlijk helemaal niet van goud is maar van hout met een dun laagje bladgoud, worden koning Charles en koningin-gemalin Camilla op de grote dag vervoerd. Het vervoersmiddel is al sinds 1831 bij elke kroning in gebruik. Het is voor Charles te hopen dat het op 6 mei een aardige temperatuur is: zijn moeder, koningin Elizabeth, gebruikte bij haar kroning in 1953 een fles met warm water om op temperatuur te blijven in de koude koets.