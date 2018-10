Kwakzalverij of toevoeging? Sophia onderzoekt tweesporenbeleid bij kanker

Zelf gebruikt Sophia liever de term ‘complementaire behandelingen’, omdat je het dan hebt over ondersteuning en toevoeging, in plaats van het vervangen van de ziekenhuisbehandeling. Wat ziet ze zelf als complementaire of ondersteunende behandelingen? ,,Je kan denken aan persoonlijke begeleiding met gesprekstherapie, aangepaste diëten, meditatie, acupunctuur, ontgiften of yoga.”

Het ‘tweede spoor’ heeft zowel voor, als tegenstanders. Prof. dr. L.J.A. Stalpers is radiotherapeut-oncoloog in het AMC in Amsterdam, en is kritisch over het onderwerp. ,,Dokter Stalpers heeft andere overtuigingen over complementaire behandelingen”, aldus Van Sorgen. ,,Zolang de behandelingen enkel bedoelt zijn om mensen rust te geven, is het geen kwakzalverij", aldus Stalpers. ,,Want dan valt bijvoorbeeld fietsen daar ook onder.” Maar wanneer wordt gezegd dat een dieet of vorm van meditatie mensen ‘beter zou moeten maken’, dan is er wel sprake van kwakzalverij, zo legt de professor uit.