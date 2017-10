La Paay nerveus voor Maestro: Dat hele orkest gaat naar mij staan kijken

La Paay doet vanaf zondag in Maestro een gooi naar de winst. ,,Onthoud dat je altijd boven begint'', vertrouwde John haar toe, doelend op het beginpunt van het dirigeerstokje. In 1965 debuteerde ze in het jazzorkest van haar vader, die later orkestleider werd van zijn eigen John Paay Orchestra. Patricia nam in 2000 met het orkest van haar vader het album Daddy op. In 1983 trad ze voor de grap samen met haar moeder en haar zus Yvonne op als het trio The Star Sisters. Toen dat aansloeg, volgde een contract en werd de plaats van mevrouw Paay ingenomen door Sylvana van Veen.