Laat Dave Roelvink over zijn tandjes vertellen en in hemelsnaam niet over de Lentekriebels-ophef

Dan Karaty komt met boek over alcoholver­sla­ving: echte verhaal

Dan Karaty komt met zijn eerste boek, dat gaat over de problemen die hij heeft gekend in relatie tot alcohol. Dat nieuws deelt de 46-jarige tv-persoonlijkheid, die vaak als jurylid te zien is in programma’s, via Instagram. Het boek draagt de titel If I’m Being Honest, met als ondertitel: Hoe ik van verborgen alcoholist een gelukkig man werd.