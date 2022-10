Laat de mannen van Even tot hier volgend jaar ook meteen het gala aan elkaar praten

Justin Bieber cancelt tour en komt begin 2023 niet naar Nederland

Justin Bieber heeft alle resterende optredens van zijn wereldtournee geannuleerd en schuift de shows door naar een later moment in 2023. Dat betekent dat de Canadese zanger in januari niet naar Nederland komt. Hij zou op 11, 13 en 14 januari in de Ziggo Dome in Amsterdam een concert geven.

