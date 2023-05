Laat die schrijvers maar staken, ChatGPT heeft hét idee voor de nieuwe Hollywoodhit

Hier treden de ambassa­deurs van de vrijheid Froukje, MEAU en Tabitha vandaag op

Op 14 plekken in het land barsten vrijdag de bevrijdingsfestivals los. De zangeressen Froukje, MEAU en Tabitha zijn dit jaar ambassadeurs van de vrijheid en vliegen per helikopter het hele land door om op te treden. Bekijk hier wie er bij jou in de buurt spelen.