Laatste 1667 kaarten voor Lowlands verkocht: ‘Waren meteen weg’

Ernst Daniël Smid haalde pas bevallen dochter Coosje weg bij haar vreemdgaan­de vriend

Zangeres Coosje Smid, de dochter van bariton Ernst Daniël Smid, is tijdens de zwangerschap van zoon Zonne en kort na zijn geboorte tientallen keren bedrogen door haar toenmalige vriend. ,,Pas toen iedereen schande sprak van het verhaal van Waylon en Bibi, zag ik in hoe erg het was’’, vertelt ze in een interview met Ouders van Nu.