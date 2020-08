Laatste aflevering TV-toppers trekt 952.000 kijkers

Alleen de beide NOS Journaals trokken meer kijkers. Naar de editie van 20 uur keken de meeste mensen, ruim 1,7 miljoen. Het zesuurjournaal met iets meer dan een miljoen kijkers was ook in trek. De strijd om het brons werd dus gewonnen door TV-toppers, dat iets meer kijkers trok dan EenVandaag waar 934.000 mensen naar keken.

Op de commerciëlen was de zangwedstrijd All together now met 664.000 kijkers primetime het best bekeken programma. Het scoorde meer kijkers dan de coronafilm Groeten van Gerri die op SBS6 werd uitgezonden. Naar de film met Frank Lammers, die een leraar speelt die tijdens zijn digitale les geen broek aan heeft, keken 283.000 mensen.