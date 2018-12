Laatste Buitenhof voor Paul Witteman: ‘Het was een eer’

,,Dit is mijn laatste Buitenhof. Het was een eer en een genoegen’’, sloot Witteman zijn laatste uitzending af. Vervolgens proostte hij met een glas water op zijn laatste tafelgast Sybrand Haersma Buma en het aanwezige publiek.

Witteman dacht ‘flink lang na’ over het presenteren van Buitenhof en besloot te stoppen. In de zomer kwamen er twee nieuwe presentatoren, zei Witteman eerder deze maand in De wereld draait door over de komst van Jort Kelder en Diana Matroos. ,,Toen zei ik tegen de eindredactrice: is het niet verstandig als ik er ook mee ophoud?”

De 71-jarige Witteman vond het maken van twee liveprogramma’s op één dag, naast Buitenhof het muziekprogramma Podium Witteman, ‘iets teveel van het goede’. ,,De dagen ervoor zit je met twee uitzendingen in je hoofd, dat is eigenlijk gekkenwerk.”

Weemoedig

Witteman verkoos zijn programma over klassieke muziek boven Buitenhof, maar is ‘weemoedig’ over zijn vertrek bij het debat- en discussieprogramma op NPO 1. ,,Het politieke bedrijf heb ik heel hoog zitten,” zei hij daarover in DWDD. ,,Ik vind de democratie een geweldig iets en om daarin te mogen opereren heb ik altijd geweldig gevonden.”

Dat Witteman stopt bij Buitenhof betekent niet dat hij stopt met televisie maken. Met omroep BNNVARA is hij alweer in gesprek over een nieuw programma.

Hugo Logtenberg neemt het stokje over van Witteman. Hij gaat het presentatiewerk combineren met zijn werk als onderzoeksjournalist voor NRC Handelsblad. Logtenberg werkte eerder als journalist voor Het Parool.