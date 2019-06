Laatste eigen werk Avicii postuum uitgebracht

Michael Douglas zet villa op Mallorca te koop

9:11 Wie nog een leuk optrekje voor de aankomende zomervakantie zoekt, kan nu de villa van Michael Douglas op Mallorca kopen. De aanstaande koper dient wel over een gevulde portemonnee te beschikken, want de acteur zet zijn huis in Valldemossa te koop voor 32,5 miljoen dollar.