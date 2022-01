Laatste kandidaten The Voice in onzekerheid over vervolg deelname

Kandidaten van het voorlopig laatste seizoen van The Voice of Holland tasten in het duister over of hun deelname aan de show ooit nog een vervolg krijgt. Wel hebben zij begrip voor het van de buis halen van de show en vinden ze dat er eerst dingen moeten veranderen voor het programma op een dag terugkeert op tv, vertelt een aantal van de deelnemers aan RTL Boulevard.

,,Natuurlijk is het voor ons als kandidaten heel zuur. Je hebt er tijd en energie in gestoken, maar dat stelt allemaal niets voor bij wat er allemaal gebeurd is”, zegt Jeffrey Schenk, die in de eerste aflevering van de voorlopig laatste reeks van The Voice te zien was en in Team Waylon belandde.



Ook Britt van Coezand heeft begrip voor de situatie. ,,Je denkt toch: oh my god, ik wil daar niet tussen staan”, zegt de zangeres.

De kans dat het programma nog terugkeert acht Schenk klein. ,,Je zit een beetje in onzekerheid. Maar naarmate de dagen vorderen, kom je er wel achter dat de kans dat dit seizoen nog afgemaakt kan worden steeds kleiner wordt”, zegt hij. De zanger hoopt het desondanks wel. ,,Het is niet voor niets in 180 landen op tv. Het is een hele mooie springplank voor als je zingt en in het vak wil. Dat moet blijven bestaan, maar er moet wel eerst iets veranderen”, meent hij.

The Voice of Holland werd vorig weekend per direct van de buis gehaald nadat het onlineprogramma Boos tientallen gevallen van seksueel overschrijdend gedrag door enkele prominenten van het programma wist te onthullen. Programmadirecteur van RTL, Peter van der Vorst, kon vrijdag nog niets zeggen over de toekomst van het programma.

Heb jij een nare seksuele ervaring meegemaakt en heb je hulp nodig? Praten hierover kan anoniem: chat via chatmetcsg.nl of bel gratis 0800-0188

