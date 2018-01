Laatste seizoen Game of Thrones pas in 2019 op tv

Seizoen acht van Game of Thrones, een van de populairste tv-series van de afgelopen jaren, is daarmee het eerste seizoen waarop fans langer dan een jaar moeten wachten. Het filmen van het achtste seizoen, dat slechts zes afleveringen zal tellen, is al wel begonnen. HBO verzweeg de exacte datum waarop de eerste aflevering te zien is. Het vorige seizoen startte in juli 2017.



De fantasyserie, waarin onder meer rollen zijn weggelegd voor de bekende acteurs Kit Harington, Emilia Clarke en Lena Headey, is al jaren de show die het vaakst illegaal gedownload wordt. Game of Thrones won vorig jaar de Emmy voor beste dramaserie en is dit jaar genomineerd voor een Golden Globe, ook voor beste dramaserie.