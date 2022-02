Laatste tickets Lowlands binnen twee minuten weg

Ian 'Gandalf' McKellen waarschuwt fans voor bedrieger die signeerses­sies belooft

Sir Ian McKellen (82) waarschuwt zijn fans voor een een bedrieger die zich voordoet als hem en signeersessies belooft in ruil voor geld. De acteur, vooral bekend als Gandalf in The Lord of the Rings, heeft zich verontschuldigd aan de mensen die items hebben gestuurd in de hoop zijn handtekening op papier te krijgen.

