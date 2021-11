Laatste woorden Halyna Hutchins op filmset: ‘Dat was niet goed’

Alec Baldwin reageert voor het eerst op fatale ongeluk: ‘Ze was een vriendin’

Alec Baldwin heeft voor het eerst in het openbaar voor de camera gesproken over het fatale schietincident op de filmset van Rust. ,,Ze was een vriendin van mij’’, zo zei de acteur over cameravrouw Halyna Hutchins die hij per ongeluk doodschoot op de filmset van de western.

31 oktober