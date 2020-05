Lady Gaga en Ariana Grande presenteren weerbericht: ‘We zijn doorweekt’

In de video staan Gaga en Ariana thuis allebei onder een paraplu 'in de regen' terwijl ze het weerbeeld met elkaar doornemen. Gaga's assistent en Ariana's vermoedelijke nieuwe vriendje Dalton Gomez zorgen met een tuinslang voor de neerslag.



,,Vandaag regent het dat het giet. We zijn compleet doorweekt. Hoewel sommigen klagen over de recente regen, zijn wij er juist blij mee", zegt Gaga. ,,Ondanks deze stortbui, deze natte misère, gaan de mensen gewoon door", vult Ariana aan.



De weersvoorspellingen zijn een verwijzing naar de tekst van het nummer Rain On Me dat de twee afgelopen vrijdag uitbrachten. De bijbehorende clip is inmiddels ruim 53 miljoen keer bekeken.