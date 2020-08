Lady Gaga haalde gezicht Ariana Grande open met lange nagels: ‘Hoop dat het litteken wordt’

Gaga vertelt over het incident in nieuwe backstagebeelden die ze gisteren deelde met haar 43 miljoen volgers op Instagram. ,,Ik heb haar per ongeluk gestoken met mijn nagel tijdens het dansen’’, zegt de zangeres. Verderop bestudeert Grande zichzelf met de camera van haar telefoon. ,,Lady Gaga heeft mijn oog gekrabd’’, zegt ze. Grappend: ,,Het is een eer, ik hoop dat het een litteken wordt. Dat het altijd blijft zitten!’’ Hoewel de verwonding nauwelijks zichtbaar is, noemt Grande haar gehavende gezicht ‘hard’. ,,Het voelt alsof ik in een actiefilm zit’’, zegt ze. Gaga vindt het minder grappig en laat de crew een zalfje brengen. Als ze dat op Ariana’s gezicht wil smeren, gilt zij het uit en probeert ze te vluchten.

,,Geef me je gezicht’’, zegt Gaga, inmiddels worstelend met haar collega. ,,Ik wil dat het blijft zitten!’’ reageert Ariana, maar Gaga is onvermurwbaar. ,,Luister naar je moeder’’, zegt ze, ook enigszins uit eigenbelang. ,,Je hebt een kras op je gezicht, die kan niet geïnfecteerd raken voordat de clip af is!’’ Grande ontvlucht uiteindelijk de studio, met Gaga in haar kielzog.



Het is onduidelijk of de crème alsnog is aangebracht, maar het is sowieso onwaarschijnlijk dat er een litteken achterblijft. Ariana deelde vandaag een foto van de dag zelf (inmiddels ruim vijf maanden geleden), waarop het wondje al nauwelijks te ontwaren is. Het was de pijn vermoedelijk waard, want het nummer werd een hit en de clip is inmiddels ruim 172 miljoen keer bekeken op YouTube.