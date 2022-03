Lady Gaga in juli naar Nederland voor concert

Het optreden is onderdeel van Gaga’s Chromatica Ball Tour en staat in het teken van het in 2020 verschenen album Chromatica. Ze doet in totaal veertien steden in Europa en Noord-Amerika aan. De stadiontour start op 17 juli in Düsseldorf en voert onder meer langs Stockholm, Parijs en Londen, voordat hij verdergaat in Canada en de VS.



Gaga zou eigenlijk al in 2020 toeren met haar album, maar de optredens gingen destijds niet door vanwege de coronacrisis. In 2020 stond er nog geen show in Nederland gepland.



De laatste keer dat de wereldster in Nederland een optreden gaf was in januari 2018 toen de Ziggo Dome in Amsterdam op het programma stond.