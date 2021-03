Lady Gaga weer aan het werk na hondenincident

Beslag op woning van Estelle Cruijff opgeheven

14:20 Het beslag op het huis van Estelle Cruijff is opgeheven. Dat meldt Shownieuws, op basis van documenten in het Kadaster. Cruijff en zakenman Jacques Parson hebben al ruim een jaar onenigheid over het huis waar zij in woont. Eind februari werd al bekend dat Cruijff de rechtszaak erover had gewonnen.