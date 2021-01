Lana Del Rey komt in maart met nieuw album

Chemtrails Over The Country Club is de zesde plaat van de 35-jarige zangeres. Hoewel deze pas op 19 maart uitkomt, heeft Del Rey vandaag wel al de nieuwe en tevens tweede single met bijbehorende videoclip van het album gelanceerd. Vorig jaar bracht ze haar eerste single, Let Me Love You Like A Woman, al uit.



Lana Del Rey werd bij het grote publiek bekend door haar hit Video Games. In 2019 kwam ze met het album Norman Fucking Rockwell!, dat op veel lof van muziekkenners kon rekenen.