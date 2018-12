Lange Frans is niet meer boos op Lil' Kleine

Politie NY en LA bevestigt eindelijk: Die Hard is kerstfilm

25 december De politiekorpsen van New York en Los Angeles hebben op kerstavond hun steentje bijgedragen aan de langlopende discussie of de actieklassieker Die Hard een kerstfilm is of niet. Op de officiële Twitter-accounts van beide korpsen werd een kerstgroet geplaatst waarin de collega’s in de andere stad werden bedankt voor hun hulp bij de (fictieve) gijzeling van Nakatomi Plaza, exact dertig jaar geleden. De beide boodschappen hadden als hashtag #YesItsAChristmasMovie.