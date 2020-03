Langverwachte derde seizoen Ozark deze maand op Netflix

Ook dancewe­reld geraakt door coronavi­rus: festivals geschrapt

17:14 Ook de dancewereld krijgt venijnige tikken door het coronavirus. Dj’s zeggen af, festivals worden geannuleerd of, zoals komend weekend bij Don’t Let Daddy Know, zalen worden geschrapt. ,,Collega-dj's zijn hier volop mee bezig. Nu is het vooral bij internationale evenementen onrustig. Voor komende zomer gaat iedereen ervan uit dat het dan is overgewaaid", zegt Jan Engelaar, alias DJ Jean.