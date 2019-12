Last Christmas met muziek van George Michael brengt 100 miljoen dollar op

Hoewel filmcritici niet zo te spreken waren over het verhaal en vooral het einde van de film, deed hij het toch goed. Last Christmas ging zes weken geleden in première en bleef wereldwijd een van de best bezochte films.

De muziek van de in 2016 overleden zanger zou op het album komen waar George tot vlak voor zijn dood aan werkte. ,,Een van de liedjes die we gebruiken is een van die nummers en het is een prachtig liedje", zei regisseur Paul Feig eerder in een interview met de BBC over het nummer This Is Us. De zes minuten durende track is op het eind van Last Christmas en tijdens de aftiteling te horen.