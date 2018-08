Lauren Verster baalt nog steeds van relatiebreuk met ex-vriend Jort Kelder

Lauren Verster en Jort Kelder (53) maakten in 2015 bekend dat ze niet langer een stel waren. Uit privacyoverwegingen hebben de twee nooit veel willen zeggen over de breuk. Maar in een interview dat Thomas Acda recent met haar had voor glossy Linda geeft ze toch een inkijkje in hoe en waarom haar relatie met 'beroepskakker' Kelder op de klippen liep.

,,Ik had een fijne relatie'', vertelt ze over haar tijd met hem. ,, Ik hield van mijn ex, ik bewonderde hem: hoe kon ik nou bij zo iemand weggaan?.'' Over haar huidige partner Jasper, met wie ze in januari dit jaar dochtertje Leentje kreeg: ,, Hij is mijn soulmate, wij horen bij elkaar. Ik ben met de voor mij meest fantastische man die er bestaat. We hebben niet voor niks een kind gemaakt.'' Hoewel ze zich gelukkig voelt, blijft er toch iets knagen. ,,Ik kan nog steeds verdrietig worden als ik denk hoe mijn vorige relatie is geëindigd. Dit heeft hij (Jort Kelder, red.) niet verdiend'', aldus Verster, die toegeeft dat Jasper al een tijdje in beeld was toen ze nog met een niets vermoedende Jort omging.

'Wreed'

Toen ze warme gevoelens voor Jasper begon te krijgen, bracht dat haar behoorlijk uit balans. Over haar nieuwe liefde: ,,Ik probeerde het steeds af te kappen, we stuurden elkaar lange, dramatische brieven, we gaven elkaar sieraden als afscheid, we spraken af elkaar nooit meer te zien, maar dan kwam er een sms'je van hem binnen en hop, ik zat alweer in de auto, gas erop, over de snelweg, naar zijn huis'', aldus de presentatrice. Lauren wilde haar relatie met Jort in eerste instantie niet verbreken, maar kon haar liefde voor Jasper uiteindelijk niet langer ontkennen en verstoppen. ,, Bizar hè? Wreed, ook wel.''

Nadat Jort Kelder en Lauren Verster, die al samenwoonden en trouwplannen hadden, een punt achter hun relatie hadden gezet, ging Lauren vrijwel gelijk het huis uit. Vervolgens verbleef ze langere tijd in een hotel. ,,Negen maanden lang. Ik was helemaal in de war, vreselijk ongelukkig en tegelijkertijd tot over mijn oren verliefd op Jasper.''