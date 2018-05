Leden Metropole Orkest krijgen nog maar helft van hun salaris

Volgens een vandaag verschenen onderzoek naar de bekendheid van culturele instellingen is het Metropole Orkest het sterkste culturele merk in de gesubsidieerde sector, nog voor het Koninklijk Concertgebouworkest. ,,We zijn trots op deze toppositie", zegt directeur Jan Geert Vierkant. ,,Maar het is toch te gek dat onze musici nu de ene avond de sterren van de hemel spelen in de Royal Albert Hall en de volgende ochtend naar het uitzendbureau moeten omdat ze anders niet rond kunnen komen van hun gehalveerde salaris."

De kwaliteit en positie van het Metropole komt steeds meer onder druk te staan. ,,Voor een orkest dat zo veel voor zo veel mensen betekent en speelt op het allerhoogste internationale niveau, voor een orkest dat Nederland muzikaal mede op de kaart zet in het buitenland, een orkest waar alle grote sterren mee hebben willen werken in hun leven, voor dit orkest is het van levensbelang om voluit te kunnen blijven spelen in plaats van voor de helft."