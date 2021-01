Leden Omroep Zwart balen van Akwasi, oprichter beraadt zich op rol: ‘Dit valt niet goed te praten’

intimidatie journalistRapper Akwasi beraadt zich op zijn rol binnen Omroep Zwart nadat hij opnieuw in opspraak raakte vanwege een incident in het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag . De oprichter van Omroep Zwart schoot tijdens een radiogesprek volledig uit zijn slof en dwong de interviewer de opname te verwijderen. In een korte verklaring gaat Akwasi diep door het stof. Enkele leden waarmee deze site sprak houden vertrouwen in de omroep, maar keuren het gedrag van Akwasi wel af.

Akwasi liep vorige week boos weg bij een interview met het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag. Hij dwong de makers om de gemaakte opnames te wissen en nam twee laptops mee. Dat was verkeerd, ziet Akwasi nu. ,,Mijn reactie na het misgelopen interview met de EO is niet goed te praten”, verklaart hij. ,,Ik ga bij mezelf te rade hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat mijn rol binnen Omroep ZWART zal zijn.”

De rapper en oprichter van Omroep ZWART bood afgelopen week schriftelijk en mondeling al zijn excuses aan bij de makers van Dit is de Dag, aldus de EO. De omroep zegt geen aangifte te doen. ,,Wat ons betreft is de zaak met het publiceren van ons verhaal nu afgerond. We wilden de journalistieke weg bewandelen”, aldus een woordvoerder.

Onder de leden van Omroep Zwart heerst vooral teleurstelling. Paulien Post, moeder van meisjes met een Afrikaanse achtergrond, overwoog zelfs haar lidmaatschap op te zeggen. ,,Toen ik las hoe hij weer over de schreef ging met geweldigdadige uitspraken en intimidatie raakte ik mijn vertrouwen in hem kwijt. Maar niet in zijn idee. Daarom heb ik mijn lidmaatschap nog niet opgezegd.”

De inwoonster van Zwolle wil het nog een kans geven. Ze gelooft in de kracht van de omroep. ,,Onze dochters zijn geadopteerd vanuit Burundi. Als moeder heb ik kunnen zien dat mijn dochters soms gediscrimineerd werden. Niet iedere dag, maar de keren dat dat wel gebeurde hakte er hard in. Ook de Sinterklaastijd was lastig voor hen. Ja, leuk om cadeautjes te krijgen, maar niet om door iedereen zwarte piet genoemd te worden. Dat zet kinderen apart, iedereen wil meedoen. Al helemaal als kind. Daarom snapte ik wel dat Akwasie hier zo’n punt van maakte.”

Voor Omroep ZWART is de rel rond Akwasi ‘geen goede zaak’, zegt Post. ,,Hij heeft zijn excuses aangeboden, maar als hij dat herhaaldelijk moet doen dan ontkracht hij dat zelf. Jammer dat hij zichzelf niet onder controle heeft. De mensen die bij deze omroep betrokken zijn zullen zelf moeten ingrijpen, niet dat witte mensen hem aanzetten te vertrekken. Er zal heus wel iets zijn waarom hij zo heftig reageert.”

Voor actrice Tanja Jess verandert er eveneens niets aan haar lidmaatschap. ,,Het is onhandig, maar de incidenten rond Akwasi hebben niets met deze omroep te maken”, zegt Jess. ,,Ik zou het jammer vinden als het imago van Omroep ZWART hierdoor besmeurd wordt. Ik heb nog altijd de hoop dat het een succesvolle omroep gaat worden. Ik kies niet voor Akwasi, ik kies voor zijn idee. Het is veel belangrijker om het te hebben over waar de omroep voor staat. Daar moeten we op focussen, want dat geluid is wat mij betreft broodnodig.”

Ook cabaretier Wouter Monden zegt de omroep trouw te blijven. ,,Het is goed dat Akwasi even een stapje terug doet”, reageert hij op de korte verklaring van de rapper. ,,Wat er nu allemaal weer gebeurt, is echt niet handig. Het heeft weliswaar niet direct met de omroep te maken, maar het straalt wel verkeerd op het idee af. Voor de tegenstanders is dit gewoon weer olie op het vuur. Ik geloof nog steeds in de omroep, maar dan moet het wel een keer afgelopen zijn met al die incidenten.”

Omroep ZWAER werd eind september gelanceerd voor meer diversiteit en kleur op de Nederlandse televisie. Naast het behalen van 50.000 leden is er ook nog een compleet beleidsplan nodig, inclusief tien concrete tv- en radioformats.

