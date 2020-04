Leden One Direction volgen Zayn weer: reünie lijkt er te komen

Zayn verliet de immens populaire jongensgroep in 2015. Dat Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson en Niall Horan nu besloten hebben om hun oude maatje weer te gaan volgen, is voor velen het bewijs dat de jongens het weer hebben bijgelegd met Zayn en ze weer bij elkaar komen.



Liam liet vorige week los dat er wel plannen zijn om iets te doen omtrent het tienjarig bestaan van de groep. Wat dat betekent, mocht hij alleen niet zeggen.



One Direction ging in 2016 voorlopig uit elkaar zodat alle leden zich op een solocarrière konden richten. Harry scoorde een hit met Sign of the Times en staat nu hoog in de hitlijsten met Adore You. Liam had wat kleine hits waarvan Polaroid, de samenwerking met Jonas Blue, het succesvolste was. Louis was succesvol met Steve Aoki en belandde hoog in de Britse hitlijsten met Just Hold On. Niall timmerde ook flink aan de weg en vooral debuutsingle This Town werd een grote hit.