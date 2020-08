Leo Blokhuis: Top 2000 à Go-Go gaat door, maar een vol café wordt lastig

Nikkie Tutorials stort zich op ma­ke-up-therapie na heftige woningover­val

YouTube-sensatie Nikkie de Jager (beter bekend als Nikkie Tutorials) pakt de draad weer op nadat zij en haar verloofde Dylan vorig weekend in hun huis in het Brabantse Uden werden overvallen door vier mannen. Een week later vindt Nikkie rust in dat wat haar zo groot heeft gemaakt: make-up.