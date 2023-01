Leo Blokhuis wil graag weer met Van Nieuwkerk samenwerken

Popmuziekkenner Leo Blokhuis wil in de toekomst weer graag televisie maken met Matthijs van Nieuwkerk, ondanks de onthullingen in de Volkskrant over woede-uitbarstingen die de presentator volgens oud-collega’s had op de redactie van De Wereld Draait Door. Blokhuis werkte samen met Van Nieuwkerk aan Top 2000 a gogo . Daar heeft Van Nieuwkerk zich volgens Blokhuis nooit schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

,,Ik heb heel erg fijn en geïnspireerd met Matthijs gewerkt en dat zou ik graag weer doen. Maar dan moet het kunnen. Laten we gewoon de onderzoeken afwachten en zien wat er gebeurt”, zegt Blokhuis voor de camera van RTL Boulevard. Hij zegt in hetzelfde gesprek dat hij in zijn samenwerking met Van Nieuwkerk nooit last heeft gehad van ‘de ervaringen die naar buiten zijn gekomen'.

Daarmee doelt hij op onthullingen van de Volkskrant, die op basis van gesprekken met oud-medewerkers van de De Wereld Draait Door schreef dat de presentator geregeld tekeerging tegen medewerkers van het programma. Daardoor vielen volgens de krant tientallen werknemers ziek uit.

Relaxter

Maar volgens Blokhuis was het werk voor de tv-programma’s rond de Top 2000 veel relaxter dan bij De Wereld Draait Door. ,,Wij maakten een heel ander programma dan dat De Wereld Draait Door was. Wij hebben die dagelijkse druk niet. Wij zijn een half jaar bezig met zes edities.”

Van Nieuwkerk brak na het nieuws met omroep BNNVARA, waarvoor hij bijna vijftien jaar lang De Wereld Draait Door maakte. Het nieuws over de werkomstandigheden bij het tv-programma was aanleiding voor een onderzoek naar de werkcultuur bij de publieke omroep. Herman van der Zandt nam de rol van Van Nieuwkerk over bij Top 2000 a gogo.

